Mash сообщил об отмене сертификатов на товары Adidas в России

Росаккредитация аннулировала не менее десяти сертификатов соответствия на продукцию Adidas. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

© Global look

По данным канала, речь идёт о кроссовках и одежде, которые продавались в мультибрендовых магазинах.

Отмечается, что после аннулирования сертификатов их реализация запрещена.

Mash утверждает, что сертификаты оформлялись через подразделение в Казахстане, а поводом для проверки стала поставка одному из крупных ритейлеров.

В ходе таможенной проверки были затребованы оригиналы сертификатов и протоколы испытаний, после чего в Росаккредитацию направили запрос о приостановке документов.

В публикации также говорится, что ужесточение контроля связано с ростом числа недействительных сертификатов на продукцию, ввозимую из стран ЕАЭС.

В пресс-службе Lamoda, по данным канала, сообщили, что ситуация затрагивает минимальную часть ассортимента и оперативно решается.

Ранее сообщалось о случаях выявления поддельной брендовой обуви в российских торговых центрах.

Также эксперты отмечали, что проверить подлинность товара можно с помощью системы маркировки «Честный знак».