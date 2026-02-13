Mash сообщил об отмене сертификатов на товары Adidas в России
Росаккредитация аннулировала не менее десяти сертификатов соответствия на продукцию Adidas. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, речь идёт о кроссовках и одежде, которые продавались в мультибрендовых магазинах.
Отмечается, что после аннулирования сертификатов их реализация запрещена.
Mash утверждает, что сертификаты оформлялись через подразделение в Казахстане, а поводом для проверки стала поставка одному из крупных ритейлеров.
В ходе таможенной проверки были затребованы оригиналы сертификатов и протоколы испытаний, после чего в Росаккредитацию направили запрос о приостановке документов.
В публикации также говорится, что ужесточение контроля связано с ростом числа недействительных сертификатов на продукцию, ввозимую из стран ЕАЭС.
В пресс-службе Lamoda, по данным канала, сообщили, что ситуация затрагивает минимальную часть ассортимента и оперативно решается.
Ранее сообщалось о случаях выявления поддельной брендовой обуви в российских торговых центрах.
Также эксперты отмечали, что проверить подлинность товара можно с помощью системы маркировки «Честный знак».