В Госдуме рассказали об изменениях в бронировании отелей

С 1 марта 2026 года правила бронирования и проживания в отелях становятся более удобными для граждан. При отмене брони до дня заезда гостиница обязана вернуть предоплату.

Если гость не приехал или аннулировал бронь в день заезда, отель вправе удержать плату не более чем за одни сутки. Гарантированное бронирование сохраняется за гостем не менее 24 часов.

"Отсекается возможность гостиниц брать с людей деньги за услуги, которые фактически не были оказаны, и при этом оставляет гостиницам право компенсировать вынужденный простой номера при позднем отказе или незаезде", - пояснил "Российской газете" депутат Госдумы, заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР).Поправки в отраслевое законодательство устраняют ситуацию, когда турист терял крупную сумму из-за болезни, изменения планов или форс-мажора, а отель пользовался юридической лазейкой и удерживал сто процентов предоплаты вне зависимости от сроков уведомления.

Теперь средства размещения обязаны донести до клиентов обновленный порядок расчетов, а все ранее заключенные договоры, которые противоречат новым нормам, должны быть приведены в соответствие с законом. В комитете рассчитывают, что мера прекратит практику навязывания невозвратных тарифов под видом акций и распродаж, когда путешественник фактически лишался права отказаться от поездки без финансовых потерь.Постановление Правительства РФ от 27.11.2025 № 1912 меняет юридическую конструкцию отношений между гостиницей и гостем, уточнил бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.Условия бронирования, порядок отмены и возврата денег теперь обязательная часть договора. Раньше отели оформляли это как внутренние правила проживания и в спорах ссылались на согласие клиента. Теперь это нормативное требование, и обойти его формулировками на сайте не получится.Договор с физлицом является публичным. Это означает, что гостиница не может произвольно выбирать, с кем заключать договор, и не может навязывать условия. Любые пункты оферты, ухудшающие положение потребителя, ничтожны.

"С точки зрения споров интересна ситуация с агрегаторами. Правила регулируют оказание услуг размещения как таковое, и оформление брони через посредника не выводит гостиницу из-под их действия. В суде будут оценивать, какие условия довели до клиента и кто фактически принял оплату", - добавил юрист.Отдельно Правила закрепляют обязанность отеля полностью возместить убытки, если он сам отказывается исполнять договор.

Это касается овербукинга, случаев, когда номер продали другому гостю дороже, или когда объект закрыли на ремонт.