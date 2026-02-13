Deutsche Bank использовал Эпштейна для доступа к миллиардерам

Deutsche Bank поддерживал деловые отношения со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном и использовал его для налаживания контактов со сверхбогатыми клиентами. Об этом сообщается в совместном расследовании немецких телеканалов NDR, WDR и Suddeutsche Zeitung, изучивших документы из так называемых "файлов Эпштейна".

По информации СМИ, в сентябре 2015 года финансовые консультанты Deutsche Bank встретились с Эпштейном, чтобы получить от него советы по работе с миллиардерами. Как следует из документов, банкиры с интересом отметили, что за несколько недель до встречи Эпштейн общался с более чем 20 миллиардерами.

"Они подробно обсуждали, какие услуги может предложить такое финансовое учреждение, как Deutsche Bank, чтобы привлечь сверхбогатых", - сообщают журналисты.

В документах также имеется свидетельство бывшего сотрудника Deutsche Bank, указывающего на то, что банк рассматривал Эпштейна как средство доступа к другим состоятельным клиентам.

Журналисты отмечают, что в 2015 году банк признал Эпштейна клиентом с "высоким репутационным риском", но, тем не менее, продолжал поддерживать с ним деловые отношения, ограничившись усиленным мониторингом сделок.

В ответ на запросы журналистов, в банке отказались комментировать отношения с отдельными клиентами, но сообщили, что "глубоко сожалеют" о прошлых деловых связях с Эпштейном, а также добавили, что "извлекли урок из этой ошибки".