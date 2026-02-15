Россия и Китай возобновляют железнодорожное сообщение

Россия и Китай возобновляют пассажирское железнодорожное сообщение. Первый поезд отправится из Забайкальска в Маньчжурию 8 марта. Об этом сообщили в РЖД.

Поезда будут курсировать дважды в неделю — по средам и воскресеньям. Время в пути составит около 25 минут. Кроме того, беспересадочные вагоны до Маньчжурии запустят из Иркутска с 6 марта и из Читы с 7 марта. Продажа билетов откроется в ближайшее время.

Железнодорожное сообщение через погранпереход Забайкальск — Маньчжурия было приостановлено в феврале 2020 года из-за пандемии коронавируса. С сентября прошлого года для россиян действует безвизовый режим с Китаем.