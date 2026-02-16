«Яндекс» запустит новый сервис заказа такси

IT-компания «Яндекс» готовит к запуску в марте новое приложение для заказа поездок под брендом Fasten, ориентированное на молодую аудиторию крупных городов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседников, сервис получит отдельное позиционирование и ценовую модель, адаптированную под молодежь. Визуальный стиль и айдентика Fasten не будут пересекаться с текущими продуктами компании, включая «Яндекс Go».

В отличие от супераппа, в новом приложении будут предстаалены исключительно услуги такси. По данным источников, исходили из того, что около 10–15% пользователей предпочитают узкоспециализированные сервисы без дополнительных функций вроде доставки еды или аренды транспорта.

Сейчас компания развивает несколько брендов в сегменте перевозок, включая Uber Russia и лоукостер «Везет».

Представитель «Яндекс Такси» отказался от комментариев. Эксперты считают, что запуск может привлечь новую аудиторию, однако не исключают частичную каннибализацию сервисов внутри экосистемы.