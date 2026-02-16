Кризис ударил по крупнейшим производителям мяса в Европе

Крупнейший производитель мяса в Европе 1980-х годов, завод Eberswalder Wurstwerke в Германии, прекратит работу в конце текущего месяца. Об этом сообщает британский журнал The Economist.

В конце ХХ века на предприятии трудились около 3 тысяч человек, а на территории в 65 гектаров работали собственная поликлиника, библиотека и ресторан. Сейчас завод принадлежит западногерманскому мясопереработчику Tönnies — одному из крупнейших в ФРГ.

Сотрудники узнали о закрытии всего за полчаса до того, как информация появилась в новостях. Один из рабочих в фирменном магазине у проходной пожаловался, что новый владелец обещал инвестировать в производство после покупки завода в 2024 году, но так и не выполнил обещание.

Закрытие происходит на фоне затяжного спада в экономике Германии, которая стагнирует уже три года. Количество банкротств в декабре 2025 года выросло на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Общее число корпоративных банкротств за 2025 год превысило 17,6 тысячи — это самый высокий показатель за 20 лет.

Как ранее сообщала Bild, каждое пятое предприятие в Германии закрыло свое производство. Согласно отчету Deloitte и Федерального объединения немецкой промышленности (BDI), почти 19% компаний больше не занимаются производством на территории страны — заметный рост по сравнению с 2023 годом. Из-за изменений в таможенной политике и роста операционных затрат многие переносят производство за рубеж.