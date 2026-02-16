«Мир быстро меняется»: тысячи людей теряют работу из-за ИИ

В 2025 году внедрение искусственного интеллекта привело к сокращению большой доли персонала в ряде компаний России. Аналогичные процессы фиксируют и за рубежом: по данным консалтинговой фирмы Challenger, Gray & Christmas, в США из-за ИИ лишились работы 55 тысяч человек, пишут «Ведомости».

Salesforce сократила 1750 сотрудников, закрыла офисы и заменила их нейросетями. CrowdStrike уволила 500 человек, а Salesforce дополнительно — 4 тысячи сотрудников службы поддержки. Microsoft объявила о сокращении 15 тысяч рабочих мест, объяснив это внутренними изменениями. Amazon сначала связал увольнения с ИИ, затем заявил об улучшении корпоративной культуры, а в январе под сокращение попали еще 16 тысяч человек — на этот раз по причине оптимизации. В одном из заявлений компании подчеркивалось, что «мир быстро меняется». В нем также отмечалось, что ИИ – «самая трансформирующая его технология, которую мы видели со времени интернета».

Однако эксперты призывают не спешить с выводами. По их мнению, искусственный интеллект часто становится «козлом отпущения» для массовых увольнений, за которыми стоят бизнес-проблемы и управленческие решения. Harvard Business Review отмечает, что хотя ИИ действительно может быть причиной сокращений, он редко полностью заменяет человека.

Примером служит IBM, которая, несмотря на замену сотен сотрудников отдела кадров нейросетями, продолжила активно нанимать новых людей. Klarna, напротив, в 2023–2024 годах прекратила набор, сократив штат на 40% без увольнений, но позже признала проблемы с качеством обслуживания и начала возвращать персонал.