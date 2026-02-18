Китайская компания Huawei зарегистрировала 2 товарных знака в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Заявки на регистрацию были поданы в ведомство в январе и марте прошлого года. Заявителем стала компания Huawei Technologies Co. Положительное решение о регистрации Роспатент принял в феврале 2026-го.

Как указано в документах, под зарегистрированными товарными знаками планируется производить и продавать в РФ легковые автомобили и другие транспортные электричества средства, а также смарт-часы и компьютерное оборудование.

Ранее южнокорейская компания LG подала заявку на регистрацию бренда Express Fill в России. Под ним планируется продавать бытовую технику, кухонные приборы и устройства для промышленного производства.