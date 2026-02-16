Wildberries может ввести биометрию для продажи товаров для взрослых

В пресс-службе Wildberries заявили, что площадка может ввести биометрию для продажи товаров для взрослых. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили в маркетплейсе, внедрение биометрии может быть эффективным инструментом для продажи товаров, онлайн-распространение которых ограничено. К таким товарам относятся алкоголь и табачная продукция. В Wildberries объяснили, что при высоком уровне защиты операций этот механизм может стать удобным решением для рынка.

«Мы рассматриваем использование ЕБС в качестве метода аутентификации как потенциально эффективный инструмент для развития онлайн-торговли отдельными категориями товаров, прежде всего теми, где дистанционная продажа в настоящее время ограничена или запрещена, например алкоголем и табачной продукцией», — сообщили в пресс-службе.

Ранее маркетплейсы поддержали инициативу ФАС о госконтроле платформенной экономики.