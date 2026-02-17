В МЭР рассказали о судьбе пекарни «Машенька», которую хвалил Путин

Пекарня «Машенька» из подмосковных Люберец, чью выпечку хвалил президент РФ Владимир Путин на «прямой линии», не планирует закрываться и прорабатывает варианты адаптации к новым налоговым условиям.

Об этом сообщила замглавы Минэкономразвития РФ Татьяна Илюшникова.

«Мы общались с собственником, обсуждали его бизнес-модель. По итогам встречи посчитали шесть возможных вариантов развития бизнеса, исходя из новых требований налогового законодательства… Но что интересно, ни при одной предложенной модели нет отрицательного финансового результата для компании», — заявила Илюшникова в интервью «Российской газете».

По ее словам, у предпринимателя есть производство хлебобулочных и кондитерских изделий и три торговые точки, одна из которых фактически работает как место общественного питания. Это подпадает под разные коды ОКВЭД и, соответственно, разные налоговые режимы.

Чиновница уточнила, что для пекарни «Машенька» сейчас рассматриваются, прежде всего, два базовых сценария. Первый — переход на экспериментальный налоговый режим в общепите по той точке, где стоят столики: это даст освобождение от НДС и льготы по страховым взносам, но потребует поднять официальную зарплату сотрудникам до средней по отрасли в Московской области.

Второй — закрепить основной вид деятельности как производство и перейти на упрощенную систему «доходы минус расходы»: в этом случае жестких требований к уровню зарплат нет, можно получить более льготную ставку по страховым взносам, но возникнет обязанность платить НДС. Она заявила, что налоговая нагрузка на пекарню вырастет с нынешних 3% до 8–9%. По ее словам, в министерстве понимают, что бизнесу нужен переходный период для адаптации к новым реалиям.

Во время «Прямой линии» в декабре 2025 года президент России Владимир Путин получил корзину с выпечкой от владельца люберецкой пекарни «Машенька». Он попробовал пирожки с чаем и вареньем и сказал, что они ему понравились. По словам владельца, в ответ он получил от президента бутылку шампанского и варенье.

Однако после этого хозяин пекарни «Машенька» в Люберцах Денис Максимов сообщил, что якобы собирается закрыть бизнес в мае 2026 года. Он объяснил это тем, что после изменений в налогах пекарня стала финансово невыгодной. Как выяснилось позже, на самом деле он планирует открыть новую точку в парке «Наташинские пруды» в Люберцах. По его словам, компания намерена искать варианты сокращения издержек, чтобы адаптироваться к новым реалиям.