РЖД внепланово повысят тарифы

Правительство России объявило о подготовке к новому повышению железнодорожных тарифов на перевозку грузов и использование соответствующей инфраструктуры. Соответствующее распоряжение в адрес Федеральной антимонопольной службы (ФАС) за подписью премьера Михаила Мишустина, размещено на портале публикации правовых актов.

Ведомство должно обеспечить принятие нормативного акта, устанавливающего введение коэффициента дополнительной индексации тарифов в размере 1,01, что означает рост платежей на один процент. Предполагается, что действовать коэффициент будет с 1 марта 2026 года по 28 февраля 2027-го.

Решение принято на фоне больших долгов ОАО «Российские железные дороги», в связи с которыми компания уже значительно урезала инвестиционную программу и приступила к продаже крупных активов.

Как указано в документе, целью очередной надбавки станет финансирование мероприятий по компенсации расходов, связанных с обеспечением транспортной безопасности.

С начала этого года для повышения доходов РЖД был повторно утвержден повышающий коэффициент 1,1 (плюс 10 процентов к тарифу) на порожний перегон универсальных и специализированных вагонов, а также спецплатформ после транспортировки контейнеров. В 2024 году предполагалось, что этот коэффициент будет действовать только в течение 2025 года.

В декабре 2024 года тарифы на грузовые железнодорожные перевозки были повышены на 13,8 процента, а спустя год — на 10 процентов, что превышает официальную инфляцию.

Как выяснили СМИ, в декабре РЖД просили у государства срочной помощи в размере 200 миллиардов рублей для покрытия кассового разрыва в операционной деятельности, но получили отказ, так как власти не захотели создавать опасный прецедент. В течение года компания намерена продать купленные в 2024 году офисные помещения в башне Moscow Towers в деловом центре «Москва-Сити», а также 49 процентов Федеральной грузовой компании (ФГК) — второго по величине железнодорожного оператора страны.

Одной из причин проблем РЖД гендиректор компании Олег Белозеров называет низкое качество технического обслуживания и ремонта локомотивов со стороны подрядчиков, а также затянувшиеся «детские болезни» новых моделей отечественного производства, из-за которых страдают объем и ритмичность перевозок.