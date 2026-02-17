Российскому бизнесу предрекли серьезную «перенастройку»

Малый и средний бизнес в России проходит через этап структурной трансформации, адаптируясь к изменениям в налоговой системе. Об этом рассказала замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова, передает «Российская газета».

По ее словам, перенастройка сектора МСП направлена на приведение налоговой нагрузки в соответствие с реальными экономическими результатами предприятий. Отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) и введение новых режимов дают бизнесу возможность выбора.

Например, пекарня из Люберец может перейти на экспериментальный режим в общепите с освобождением от НДС и льготами по страховым взносам при повышении зарплат до среднего уровня по отрасли. Либо остаться на производственном режиме с упрощенкой, но с уплатой НДС. В обоих случаях налоговая нагрузка вырастет до 8–9%, однако финансовый результат, как отмечают в министерстве, остается положительным.

Для помощи бизнесу Минэкономразвития развернуло программу консультаций в центрах «Мой бизнес», внедряет АвтоУСН и наращивает объемы льготного кредитования.

За пять лет действия нацпроекта численность МСП выросла, было создано 29 млн рабочих мест, что составляет 36% от всех занятых в экономике. Сформирована инфраструктура поддержки: центры «Мой бизнес», микрофинансовые организации, гарантийные фонды. Как отметила Илюшникова, сектор успешно адаптировался к пандемии, санкциям и мобилизационным процессам.

В 2026 году акцент смещается с количественных показателей на качество. Поддержку сконцентрируют на IT, туризме, креативных индустриях и высокотехнологичных компаниях. Принят закон о креативных индустриях, разрабатывается стратегия их развития до 2036 года, создаются профильные кластеры.

Отдельное внимание уделяется доступу МСП к закупкам — доля растет, но сохраняются задержки оплат. Для решения проблем крупного и малого бизнеса создан специальный штаб. Ведется работа по регулированию отношений с маркетплейсами. Задача — найти баланс между защитой прав потребителей и интересами продавцов, подчеркнула собеседница.