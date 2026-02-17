Wildberries упростил авторизацию в «Рив Гош»

Клиенты «Рив Гош» получили возможность авторизовываться на сайте и в мобильном приложении ритейлера с помощью единого профиля WB ID, разработанного командой объединенной компании Wildberries & Russ (РВБ). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

© Газета.Ru

Отмечается, что теперь для входа в личный кабинет достаточно наличия учетной записи в любом сервисе экосистемы Wildberries & Russ.

WB ID позволяет совершать быстрый и безопасный вход в один клик на всех платформах РВБ и на ресурсах внешних партнеров. При этом в личном кабинете решения отображаются активные сессии и основные пользовательские данные, которыми можно управлять через единый интерфейс.

«Интеграция с «Рив Гош» укрепляет экосистему WB ID, которая уже работает с рядом стратегических партнеров и сторонних онлайн-ресурсов», — говорится в сообщении РВБ.

Кроме того, в планах компании — расширить список площадок, поддерживающих авторизацию через WB ID.

Напомним, партнерство между Wildberries & Russ и «РИВ ГОШ» было анонсировано ранее в рамках стратегического сотрудничества в категории «Красота». В рамках соглашения «Рив Гош» подключился к сервису самовывоза Click&Collect и получил отдельный раздел в каталоге парфюмерии и косметики на Wildberries.