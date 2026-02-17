В «белый список» Минцифры России включили еще два сервиса каршеринга

Каршеринговые сервисы «Делимобиль» и BelkaCar включены в перечень цифровых платформ, доступных в периоды отключений мобильного интернета по соображениям безопасности («белый список» Минцифры). Об этом сообщает «Интерфакс».

В «Делимобиль» отметили, что ограничения мобильного интернета напрямую влияли на пользовательский опыт. Например, автомобили отображались на карте, но были недоступны для старта аренды. Из-за этого техническим специалистам компании требовалось больше времени для поиска машин и проведения обслуживания.

До этого в «белый список» были включены сервисы «Ситидрайв» и «Яндекс Драйв».

В сентябре 2025 года Минцифры составило «белый список» сайтов, которые будут работать в России при отключении интернета. Среди них — соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджер Max, маркетплейсы Ozon, Wildberries и Avito, сайты Сбербанка, Альфа-банка, Т-банка, Газпромбанка. Мера позволит уменьшить неудобства для граждан, уверены в ведомстве.