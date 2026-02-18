Банки в России столкнулись с эпидемией

Усиленная ИИ-эпидемия киберпреступности станет одним из трендов 2026 года для банковского сектора России.

© EPA/ТАСС

Как пишет ТАСС, всего будет девять трендов года, их разделили на тренды атаки, защиты и технологии.

Помимо «эпидемии», атакующими тенденциями признали политически мотивированные кибератаки с финансовой поддержкой и каскадные, комбинированные атаки на экосистемы в финансовом секторе.

Эпидемию, которую усилит искусственный интеллект, специалисты объясняют безграничным потенциалом нейросетей для использования в кибератаках. Механизмы применения ИИ в таких схемах «недостаточно зрелые», кроме того, из-за ИИ порог входа в киберпреступность понизился.

Ранее сообщалось, что Банк России продолжил цикл снижения ключевой ставки, понизив ее на 50 б.п., до 15,5%.