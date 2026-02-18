Европейская компания потребовала денег от «Газпрома»

Компания TAG GmbH, оператор Трансавстрийского газопровода (TAG), с начала 2025 года каждый месяц выставляет «Газпрому» счета на оплату, хотя поставки российского газа из Австрии в Италию прекращены в связи с остановкой украинского транзита по инициативе Киева. Об этом стало известно из материалов Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщает «Интерфакс».

При этом европейская компания пытается получить средства со Сбербанка, выступающего в качестве гаранта. ООО «Газпром экспорт» потребовало признать недействительными требования TAG.

Предварительное судебное заседание назначено на 7 апреля. В понедельник суд уже запретил финансовой организации проводить выплаты по гарантиям. Истец указывает, что непринятие обеспечительных мер «может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта по настоящему делу».

Италия получала российский газ через TAG после того, как тот прошел через Украину и Словакию. Последняя также использовала украинский транзит, но после его остановки с февраля 2025 года переключилась на топливо, поставляемое в Европу через одну из двух веток газопровода «Турецкий поток».

Германия нашла нового поставщика газа

Евросоюз намерен остановить закупку газа в России через полтора года. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) должен быть остановлен с 1 января, а поставки по трубопроводам — с 30 сентября 2027 года. По состоянию на начало 2026 года на российский газ по-прежнему приходится 13 процентов всего газового импорта ЕС.