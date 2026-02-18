Раскрыты потери Запада от разрыва связей с Россией

Западные компании потеряли гораздо больше от разрыва экономических связей с Россией, чем сама страна. Такое мнение в интервью РБК высказал владелец и гендиректор инвестиционной компании А1 Александр Файн.

По его словам, западный бизнес зарабатывал в России «десятки миллиардов», а ушел с рынка исключительно из-за политического давления, а не экономической целесообразности. Файн прогнозирует, что в ближайшие три-пять лет статус-кво восстановится.

По его словам, «некоторые терпели до конца, некоторые до сих пор остались под разными поводами». Они, как заявил собеседник, «создают видимость, что отдали капитал». При этом все вернутся, добавил Файн.

Бизнесмен также отметил, что санкционная политика Запада продиктована не дальновидностью, а популизмом. При этом он обратил внимание на растущее число призывов из уст европейского руководства к восстановлению диалога с Москвой.

Несмотря на сложности, Файн видит в сложившейся ситуации и позитивные стороны. То, что раньше покупали за границей, сегодня начинают производить внутри страны, что стимулирует развитие целых секторов экономики.

Он отметил, что для России разрыв с Западом — «холодный душ». При этом, как уточнил предприниматель, «из холодного душа люди обычно выходят здоровее».