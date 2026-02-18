$76.7490.87

Власти нашли для «Почты России» новые источники доходов

Lenta.ruиещё 5

Правительство России подготовило законопроект, который даст возможность «Почте России» увеличить доходы. Об этом на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи заявил глава Минцифры Максут Шадаев, передает сайт «Единой России».

Власти нашли для «Почты России» новые источники доходов
© РИА Новости

По его словам, документ содержит «достаточно большое количество мер, больше десяти», которые направлены на создание стабильных источников генерации доходов. Министр не уточнил, о чем конкретно идет речь, но упомянул, что власти хотят отрегулировать рынок доставки, включая маркетплейсы, «чтобы обеспечить равную практику применения».

Рассуждая о модернизация сельских почтовых отделений, что является поручением президента страны Владимира Путина, Шадаев подчеркнул, что в первую очередь следует ремонтировать отделения в тех регионах, где «Почте России» помогают, в том числе, за счет налоговых льгот на имущество, землю и транспорт.

Ранее «Почта России» опровергла сообщения СМИ о массовых увольнениях в компании. По оценке руководства, ротация сотрудников остается ниже среднемесячного уровня.

Между тем в конце января председатель Совета федерации Валентина Матвиенко призвала сделать что-то с «Почтой России», не пускать ситуацию на самотек, иначе на фоне маленьких зарплат сотрудники «скоро все там разбегутся». Особенно ее беспокоят условия в отделения, работающие в селах, малых городах и районах.