Власти нашли для «Почты России» новые источники доходов

Правительство России подготовило законопроект, который даст возможность «Почте России» увеличить доходы. Об этом на заседании комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи заявил глава Минцифры Максут Шадаев, передает сайт «Единой России».

По его словам, документ содержит «достаточно большое количество мер, больше десяти», которые направлены на создание стабильных источников генерации доходов. Министр не уточнил, о чем конкретно идет речь, но упомянул, что власти хотят отрегулировать рынок доставки, включая маркетплейсы, «чтобы обеспечить равную практику применения».

Рассуждая о модернизация сельских почтовых отделений, что является поручением президента страны Владимира Путина, Шадаев подчеркнул, что в первую очередь следует ремонтировать отделения в тех регионах, где «Почте России» помогают, в том числе, за счет налоговых льгот на имущество, землю и транспорт.

Ранее «Почта России» опровергла сообщения СМИ о массовых увольнениях в компании. По оценке руководства, ротация сотрудников остается ниже среднемесячного уровня.

Между тем в конце января председатель Совета федерации Валентина Матвиенко призвала сделать что-то с «Почтой России», не пускать ситуацию на самотек, иначе на фоне маленьких зарплат сотрудники «скоро все там разбегутся». Особенно ее беспокоят условия в отделения, работающие в селах, малых городах и районах.