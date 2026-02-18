$76.1590.27

ГП отказалась от иска об изъятии двух крупных цементных заводов на Кубани

Генеральная прокуратура России подала ходатайство об отказе от иска об изъятии активов компании «Актуальные инвестиции», контролирующей два крупных предприятия в Краснодарском крае — «Новоросцемент» и «Верхнебаканский цементный завод». Об этом свидетельствуют данные картотеки Арбитражного суда региона.

Документ подан 18 февраля заместителем генпрокурора РФ. Изначально иск поступил в суд 27 января, в нем надзорное ведомство требовало взыскать в доход государства оба завода. На фоне разбирательства суд арестовал акции компании, а также все движимое и недвижимое имущество предприятий, за исключением готовой продукции.

«Новоросцемент» — один из старейших и крупнейших производителей цемента в России (основан в 1882 году, мощность — более 4,3 миллиона тонн в год). «Верхнебаканский цементный завод» также входит в число ведущих производителей Южного федерального округа с ежегодным объемом выпуска 2,1 миллиона тонн, передает ТАСС.

Генеральная прокуратура России намерена взыскать более 330 миллионов рублей с бывшей заместительницы губернатора Краснодарского края Анны Миньковой, а также с ее родственников. В связи с этим она в пятницу, 13 февраля, направила в Прикубанский районный суд Краснодара иск об изъятии имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы.