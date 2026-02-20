Суд в Москве рассмотрит иск наследников баскетболиста Тиммы к певице Седоковой

Хорошевский суд Москвы рассмотрит иск родителей и несовершеннолетнего сына баскетболиста Яниса Тиммы к певице Анне Седоковой, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда.

«Хорошевским районным судом города Москвы принят к производству иск наследников Яниса Тиммы (его родителей и несовершеннолетнего сына) к Анне Седоковой. Истцы просят суд признать имущество, приобретенное на имя Анны в период брака с Янисом, совместно нажитым имуществом, выделить супружескую долю Яниса Тиммы в совместно нажитом имуществе и взыскать с ответчика в пользу истцов компенсацию стоимости долей в наследуемом имуществе», – сказали в суде.

Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 2 марта 2026 года.

Баскетболист Янис Тимма покончил с собой 17 декабря 2024 года в Москве. Незадолго до гибели спортсмен развелся с супругой – певицей Анной Седоковой.