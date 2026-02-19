Названа стартовая стоимость Рижского вокзала для торгов

Стартовая стоимость Рижского вокзала на предстоящих торгах составит 4 млрд рублей. Об этом сообщила первый замначальника департамента корпоративного имущества РЖД Анастасия Котковская, передает РИА Новости.

«Начальная стоимость предложения — 4 миллиарда рублей», — сказала она на конференции компании.

По ее словам, более полная информация о торгах будет опубликована на сайте компании, а сами торги ориентировочно пройдут в марте.

Отмечается, что в состав лота войдут два здания площадью около 8 тысяч кв. метров. Сюда входят непосредственно сам вокзал, прилегающее строение, а также территория площадью 1,4 гектара.

Котковская отметила, что здесь можно будет открыть гостиничный комплекс, ресторан, музей, библиотеку или научный объект.

Вокзал был построен в 1901 году по проекту архитектора Бржозовского в неорусском стиле. Здание украшено хрустальными люстрами и лепниной. Рижский вокзал признан объектом культурного наследия регионального значения.