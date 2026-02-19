Медведев рассказал, какие иностранные компании смогут вернуться в Россию

В Россию позволят вернуться только тем иностранным компаниям, которые не будут мешать.

Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Пустим или вернем только тех (иностранные компании - ред.), кто нам не будет мешать», — сказал политик.

В январе глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что для отечественного рынка одежды и обуви уход иностранных брендов стал точкой роста. В стране заметно увеличилось число российских марок одежды и обуви, которые заняли освободившиеся ниши.

С начала российской специальной военной операции на Украине многие западные компании, такие как McDonald's, The Coca-Cola Export Corporation, Nike Inc, Adidas AG, Inditex S.A. (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka) и многие другие приняли решение приостановить свою работу в РФ или полностью покинуть российский рынок.