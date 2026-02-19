$76.1590.27

Медведев допустил возвращение на российский рынок западных компаний

В Россию позволят вернуться только тем иностранным компаниям, которые не будут мешать.

Медведев рассказал, какие иностранные компании смогут вернуться в Россию
Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Пустим или вернем только тех (иностранные компании - ред.), кто нам не будет мешать», — сказал политик.

В январе глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что для отечественного рынка одежды и обуви уход иностранных брендов стал точкой роста. В стране заметно увеличилось число российских марок одежды и обуви, которые заняли освободившиеся ниши.

С начала российской специальной военной операции на Украине многие западные компании, такие как McDonald's, The Coca-Cola Export Corporation, Nike Inc, Adidas AG, Inditex S.A. (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka) и многие другие приняли решение приостановить свою работу в РФ или полностью покинуть российский рынок.