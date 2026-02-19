В Британии разорилась основанная экс-послом компания из-за связей с Эпштейном

$76.6490.17

FT: компания Global Counsel разорилась из-за связей основателя с Эпштейном

Газета.Ru

Консалтинговую компанию Global Counsel, основанную бывшим послом Великобритании в США Питером Мандельсоном, передадут во внешнее управление из-за финансовых проблем. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, причиной стали финансовые проблемы, начавшиеся после публикации файлов дела американского финансиста Джеффри Эпштейна. Председатель совета директоров Global Counsel Арчи Норман и исполнительный директор компании Ребекка Парк заявили, что «наследие Питера Мандельсона» разрушило бизнес фирмы.

Журналисты отметили, что в файлах Эпштейна была найдена информация, согласно которой Мандельсон советовался с финансистом при запуске бизнеса в 2010 году. После этого крупные клиенты компании начали уходить, следует из материала.

Ожидается, что Global Counsel передадут во внешнее управление 20 февраля.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назначил Мандельсона послом в США в феврале 2025 года, а в сентябре дипломат был уволен из-за его связей с Эпштейном. В начале февраля в отставку ушел глава аппарата главы британского кабмина Морган Максуини, взяв на себя ответственность за то, что посоветовал премьеру назначить Мандельсона послом.

