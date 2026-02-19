Дмитрий Медведев потребовал наказания для торговых сетей. Как заявил заместитель председателя Совета безопасности, некоторые торговые организации в России выдвигают определенные товары на первое место, получая за это деньги - а продукция высокого качества может оказаться спрятанной. Причина такого поведения - коррупция, заявил зампред Совбеза.

По словам Медведева, за ретейлерами нужно следить и привлекать к ответственности за манипуляции товарами. Зампред Совбеза ответил на вопрос о том, не следует ли навести порядок с иноязычными названиями потребительских товаров. По его мнению, если российские торговые сети за деньги выкладывают какие-то товары на передний план, они должны за это отвечать.

Как сообщалось по итогам минувшего года, продажи продукции под собственными торговыми марками российских ретейлеров, прямо связанные с основными брендами, росли быстрее, чем аналогичные товары этих же сетей под другими названиями. При этом, если раньше такая продукция была ориентирована на людей с низкими доходами, то сейчас спрос на нее растет и у покупателей с большим доходом, передает ТАСС.