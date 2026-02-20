Объем интернет-торговли в России достиг 11,5 трлн рублей

В четвёртом квартале 2025 года Apple закрепила своё лидерство на европейском рынке смартфонов. По данным аналитиков Counterpoint, продажи компании выросли на 7%, что позволило ей занять 33% рынка.

Samsung также показала рост — на 4% — однако её доля составила 29%. Разрыв между двумя лидерами увеличился с трёх до четырёх процентных пунктов по сравнению с прошлым годом. Xiaomi, занимающая третье место, показала отрицательную динамику, потеряв 6% и снизив свою долю до 16%. Realme столкнулась с резким падением продаж на 21%, и теперь её доля составляет всего 3%. В то же время Honor увеличила продажи на 18%, достигнув 4% рынка. Остальные бренды сохранили суммарную долю в 15%, без изменений относительно прошлого года.

Отчёт подчёркивает доминирующее положение Apple на европейском рынке в последнем квартале 2025 года. По словам аналитиков, рост продаж компании за год составил 7%, а её доля достигла 33% от общего объёма рынка.

Высокие показатели Apple в Европе отражают глобальный спрос на её продукцию. Так, продажи серии iPhone 17 в Китае приближаются к 20 миллионам единиц. На третьей неделе 2026 года было продано более 18 миллионов новых iPhone, при этом премиальная модель iPhone 17 Pro Max обеспечила почти половину всех продаж — 48%. Для сравнения, первые три дня продаж нового поколения в сентябре принесли более миллиона устройств, что на 30% превышает показатели iPhone 16 за аналогичный период.