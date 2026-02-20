Американские компании заявили о желании вернуться в Россию

Сегодня многие американские компании хотят вернуться на российский рынок.

Об этом заявил главный исполнительный директор Американской торговой палаты (AmCham) в России Роберт Эйджи в ходе международного форума «Строительство пространства доверия и развития в условиях глобальной разобщенности», передает агентство «Прайм».

«Много американских компаний сегодня изучают вопрос, как вернуться в Россию, они советуются с нами на эту тему», — сказал глава AmCham.

Эйджи добавил, что сейчас есть «шикарная возможность» для возвращения на рынок.

19 февраля заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Россию позволят вернуться только тем иностранным компаниям, которые не будут мешать.

С начала российской специальной военной операции на Украине многие западные компании, такие как McDonald's, The Coca-Cola Export Corporation, Nike Inc, Adidas AG, Inditex S.A. (Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka) и многие другие приняли решение приостановить свою работу в РФ или полностью покинуть российский рынок.