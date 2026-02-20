Zara зарегистрировала в России товарный знак
Бренд одежды Zara, входящий в испанскую Inditex Group, зарегистрировал в России товарный знак. Об этом со ссылкой на данные Роспатента сообщает РИА Новости.
Речь идёт о товарном знаке Zara Origins. Заявление на его регистрацию было подано в марте 2025 испанской компанией «Индустрия Де Дисено Текстил».
Регистрация знака позволяет Zara продавать на российском рынке одежду, обувь, шубы, головные уборы, купальники, аксессуары, спортивную и пляжную обувь.
Ранее модный дом Chanel зарегистрировал в России товарные знаки «Шанель» и «Les Eaux de Chanel», а также запатентовал изображение фирменной коробки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».