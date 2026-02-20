Власти ФРГ поддержали ядерный проект с участием «Росатома»

Федеральное правительство Германии предварительно одобрило проект французского атомного концерна Framatome по совместному с «Росатом» производству ядерного топлива на заводе в Лингене.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в берлинских ведомствах.

«Федеральное правительство Германии дает „зеленый свет“ ядерному проекту в Нижней Саксонии с участием России», — говорится в материале издания.

Проект получил согласие профильных органов, включая министерство окружающей среды ФРГ, которое ранее выступало против углубления сотрудничества с Россией в ядерной сфере.

Проект ANF предусматривает организацию выпуска шестиугольных топливных сборок для реакторов российского дизайна, которые эксплуатируются на АЭС в странах Восточной и Центральной Европы. В Берлине рассматривают инициативу как способ снизить зависимость этих государств от прямых поставок из России, перенаправив часть производственной цепочки в ЕС.

Ранее на фоне ухудшения отношений с США и роста рисков в сфере безопасности ряд европейских стран начал обсуждать создание собственной системы ядерного сдерживания, о чем сообщало агентство Bloomberg. По данным издания, инициативу стремится продвигать президент Франции Эммануэль Макрон, при этом переговоры ведутся скрытно и в узком формате, а тема ядерного сдерживания стала одной из ключевых на Мюнхенской конференции по безопасности.