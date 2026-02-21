Бренд Burberry продлил права на три товарных знака в РФ

Британский производитель одежды, аксессуаров и парфюмерии Burberry продлил на 10 лет срок действия исключительных прав на три товарных знака в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Среди них — надписи Burberry и Burberry London, England. Срок действия исключительных прав на товарные знаки истек в сентябре 2025 года и январе 2026 года соответственно.

Французско-американский косметический концерн Coty, в который входит Burberry, объявил о прекращении деятельности в России в апреле 2022 года.

До этого ушедший из России Nike продлил свои товарные знаки. Среди них оказались Nike Shox, Tn Air, AF1, Jordan и Air Max.

В феврале эксперт рынка франшиз, сооснователь Businessmens.ru Юрий Богомолов дал прогнозы, какие бренды стоит ждать обратно в ближайшее время. По его словам, определенно стоит ждать в числе первых возвращения «Старбакс», Levi's, Nike и Calvin Klein. Подробности — в материале «Газеты.Ru».