В Южной Корее компании призвали вернуться на рынок России

В Южной Корее прозвучал призыв пересмотреть отношение к российскому рынку и активнее рассматривать возможности работы в РФ даже в условиях продолжающегося санкционного режима. Соответствующая публикация появилась в разделе "Мнение" влиятельной экономической газеты "Мэиль Кёнчже" (Maeil Business Newspaper).

Автор материала отмечает, что спустя четыре года после начала конфликта на Украине восприятие российского рынка заметно изменилось. В первые месяцы после введения масштабных санкций США, ЕС и Великобритании многие международные компании рассматривали Россию как рынок, который необходимо покинуть. Из страны ушли такие бренды, как McDonald's и Starbucks, а автопроизводители Renault и Toyota свернули производство или продали активы.

Однако со временем, говорится в статье, проявилась иная тенденция: часть западных компаний сохранила присутствие в России и, воспользовавшись уходом конкурентов, смогла значительно увеличить прибыль. В качестве примеров приводятся финансовый сектор и рынок потребительских товаров. Так, австрийская банковская группа Raiffeisen, продолжившая работу в РФ, в 2023-2024 годах получила рекордную прибыль на российском направлении. Аналогично компании PepsiCo, Mars и Procter & Gamble сохранили локальное производство и заняли освободившиеся рыночные ниши.

По мнению автора, ключевой вопрос сегодня заключается уже не в том, кто покинул Россию, а в том, кто сумел занять образовавшийся рыночный вакуум. Сокращение конкуренции в ряде отраслей - прежде всего в сегментах продуктов питания, товаров повседневного спроса и финансовых услуг - привело к росту продаж оставшихся игроков.

Отдельно подчеркивается, что некоторые южнокорейские компании также продолжают успешно работать на российском рынке. Речь идет, в частности, о предприятиях в сферах продуктов питания и напитков, шинной промышленности и медицинского оборудования, которые, по данным автора, смогли увеличить выручку благодаря улучшению доступа к каналам дистрибуции после ухода части глобальных брендов.

В публикации отмечается, что ожидание окончания конфликта может оказаться стратегической ошибкой. По мере формирования новой экономической структуры в России свободные ниши быстро заполняются, и возвращение на рынок после завершения боевых действий может потребовать значительно больших затрат. Поэтому компаниям предлагается рассматривать возможность выхода или расширения присутствия уже сейчас, адаптируя бизнес-модели к действующим ограничениям.

Автор делает вывод, что российский рынок не закрыт, а функционирует в измененной форме, и для части иностранных компаний он даже стал более прибыльным. В этой связи южнокорейскому бизнесу предлагается исходить не из политических оценок, а из реальной логики рынка и заранее готовить стратегии работы в России.