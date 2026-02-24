В России захотели ввести правила для возвращающихся компаний

Государственная дума может в ближайшем будущем начать разработку специальных правил и критериев для покинувших Россию и пожелавших вернуться иностранных компаний. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. Его процитировали «Известия».

По его словам, не исключено, что будет учитываться поведение компании в период санкционного давления на Россию. Еще одним критерием станет отношение к Украине. Если организация поддерживала Киев, то это не позволит ей вернуться на российский рынок.

Разрабатывать новые правила будут профильные комитеты, отвечающие за экономику и промышленное производство. Однако полноценная работа стартует после того, как будет снята большая часть санкций.

В начале декабря глава Американской торговой палаты (AmCham) в РФ Роберт Эйджи заявил, что работающие в России компании из США хотят расширить присутствие. По его словам, отмена запрета на инвестиции — это приоритет №1.