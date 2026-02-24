Инвесторы рассказали о своем отношении к акциям Сбера

Накануне публикации отчетности по МСФО за 2025 год Сбер провел опрос среди 15 тысяч частных инвесторов, чтобы оценить, что думают инвесторы о ключевых факторах привлекательности акций банка. По результатам исследования наиболее значимыми факторами инвесторы назвали устойчивость бизнес-модели Сбера, высокий уровень дивидендов и рост прибыли.

© freepik

Для держателей акций самыми весомыми аргументами в пользу инвестиций в Сбер оказались устойчивость бизнес-модели (за это проголосовали 52 процента опрошенных, можно было выбрать несколько вариантов) и высокие дивиденды (50 процентов). Третьим по значимости фактором стал рост прибыли и масштаб бизнеса (45 процентов).

Показательными стали ответы инвесторов о дивидендной политике. Для 60 процентов опрошенных важнее всего стабильность и предсказуемость выплат. Инвесторы хотят понимать, какой доход получат в среднесрочной перспективе. При этом 48 процентов респондентов также ждут роста дивидендной доходности, что указывает на важность баланса между надежностью и увеличением выплат.

55 процентов инвесторов отметили, что из всех финансовых показателей Сбера следят прежде всего за динамикой чистой прибыли. У 48 процентов в приоритете рентабельность капитала. Это говорит о том, что инвесторы смотрят не только на то, сколько банк заработал, но и насколько эффективно он использует капитал, отмечают в Сбере.

40 процентов опрошенных уверены, что технологическое развитие и внедрение искусственного интеллекта является серьезным конкурентным преимуществом Сбера.

На вопрос, что выступит драйвером роста акций Сбера в будущем, мнения разделились. Почти половина — 48 процентов — ставят на сильные финансовые результаты банка. Примерно столько же — 47 процентов — связывают надежды на рост со сменой геополитической обстановки и улучшением внешней конъюнктуры. А 35 процентов инвесторов верят в то, что технологическая трансформация продолжит двигать эффективность и капитализацию вверх.

Отвечая на вопрос о справедливой цене акций Сбера на конец 2026 года, 62 процента участников опроса указали диапазон 350–400 рублей за бумагу. Таким образом, максимальный потенциал роста респонденты оценивают почти в 30 процентов от текущей стоимости акций банка.