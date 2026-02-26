Раскрыта прибыль российских банков в январе 2026 года

Чистая прибыль банковского сектора составила 394 млрд рублей в январе 2026 года (176 млрд рублей в декабре 2025-го), указано в отчете ЦБ «О развитии банковского сектора». Доходность на капитал составила 23% после 11% в декабре.

Несмотря на снижение деловой активности в январе, и, как следствие, уменьшение процентных и комиссионных доходов банков, основная прибыль сектора в январе была куда лучше декабрьской – 411 млрд рублей после 308 млрд рублей. В свою очередь, этому способствовали сокращение трат на рекламу и персонал, характерные для января, а также снижение расходов на резервы.

В то же время заметно уменьшились неосновные доходы банковского сектора — до 34 млрд рублей, что на 75% ниже, чем в декабре 2025 года. Тому причины — снижение дивидендов, которые банки получают от своих «дочек», и сокращение доходов по ценным бумагам.

Граждане потратились на праздниках

Задолженность россиян по ипотеке за январь увеличилась на 0,9%, и хотя этот показатель слабее декабрьского, когда прирост месяц к месяцу составил 2,4%, регулятор называет результат «высоким» для начала года — обычно после новогодних праздников активность в этом сегменте низкая. «Феномен» начала 2026 года объясняется изменениями в «Семейной ипотеке», вступившими в силу в феврале, согласно которым каждая семья может взять только один льготный кредит. Всего банки выдали 425 млрд рублей ипотечных ссуд в январе 2026 года (в декабре — 811 млрд рублей).

Большая часть ипотечных выдач традиционно пришлась на госпрограммы (80%). По «Семейной ипотеке» было предоставлено 326 млрд рублей, что выше среднемесячного объема 2025 года в 267 млрд рублей. Выдачи рыночной ипотеки по-прежнему умеренны: на нее пришлись 77 млрд рублей после 151 млрд рублей в декабре 2025 года. Средняя ставка по рыночным программам в январе составила 19,1%.

В то же время в январе россияне активно брали потребительские кредиты. «В январе портфель необеспеченных потребительских кредитов увеличился на довольно заметные 0,9% после сокращения на 0,7% в декабре», — резюмирует ЦБ. Регулятор объяснил происходящее новогодними праздниками, во время которых россияне могли делать «существенные траты».

Портфель автокредитов в январе сократился на 1% (+1,1% в декабре) из-за повышения утилизационного сбора и высоких цен на автомобили.

Доля проблемных необеспеченных потребкредитов и ипотеки в январе составили 13,2% и 1,8% от общего портфеля по состоянию на 1 февраля 2026 года. При этом оба сегмента хорошо покрыты резервами, отмечает ЦБ. Покрытие потребкредитов резервами составляет 91%, ипотеки — 73%.

Компаниям помог бюджет

Компании в январе погасили рублевые кредиты на 1 трлн рублей. В результате, требования к бизнесу сократились на 0,4 трлн рублей или на 0,4%. Валютные кредиты выросли на 5% (+0,5 трлн рублей в рублевом эквиваленте), в том числе за счет экспортеров.

Как объяснил ЦБ, на динамику повлияли в первую очередь большие расходы бюджета в декабре – январе из-за авансирования госконтрактов. «Получив бюджетные средства, компании активно погашали свои долги перед банками», — отметил ЦБ.

Доля проблемных кредитов в портфеле юрлиц выросла на 0,2 процентного пункта (п.п.), до 11,2%, из-за рискованных реструктуризаций. ЦБ резюмирует, что положение отдельных компаний ухудшалось. Несмотря на это, регулятор считает, что покрытие таких кредитов резервами и качественными залогами находится на приемлемом уровне – 54%. Риски по непокрытой части составили почти 5 трлн рублей, но ЦБ считает эти риски управляемыми.

Текущие счета тают, а вклады растут

Средства клиентов в рублях (без учета счетов эскроу) сократились на 0,6%, после роста на 3,2% в декабре. Средства в валюте незначительно выросли. Россияне забрали почти 1 трлн рублей из банков в январе. По словам ЦБ, подобное происходит каждый год: в декабре компании выплачивают премии и бонусы, государство авансирует социальные платежи, и в январе люди начинают тратиться.

Рублевые средства сократились на 1,6% за счет уменьшения остатков на текущих счетах, в то время как срочные вклады, по которым сохраняются высокие ставки, выросли. Средства в валюте немного увеличились (+90 млрд руб. в рублевом эквиваленте, +2,6%).

Средства компаний продолжили умеренно расти (+0,2% после +0,7% в декабре) благодаря поступлениям на валютные счета. Средства в рублях немного сократились. Деньги на счетах эскроу продолжили уменьшаться (-1,6% после -1,8% в декабре) за счет больших объемов раскрытия из-за ввода жилья в эксплуатацию.