Суд Англии отказался рассматривать дело против Фридмана

Апелляционный суд Англии и Уэльса признал, что бизнесмен Михаил Фридман не подчинен юрисдикции местных судов. Решение принято по делу, которое против него инициировали сельхозкомпании украинского предпринимателя Юрия Путько «Оникс» и «Агро-юг В», сообщили «Ведомости».

Структуры Путько в феврале прошлого года потребовали в Высоком суде возмещения $11,4 млн убытков от вложений в ноты участия в кредите. Эти долговые бумаги выпускала нидерландская E.M.I.S. Finance, обеспечением были 10 ее кредитов кипрской структуре Фридмана ABH Ukraine на общую сумму $420 млн и 50 млн евро. Источником средств для обслуживания облигаций являлись результаты деятельности «Альфа-банка Украина», но после его национализации в 2022 году E.M.I.S. перестала платить по обязательствам.

Фридман переехал в Лондон в 2013 году и получил бессрочное разрешение на пребывание в Великобритании в 2019-м. Однако в марте 2022 года местные власти включили его в санкционный список, заморозили активы, аннулировали вид на жительство и запретили въезд в страну. Бизнесмен покинул Соединенное Королевство в сентябре 2023-го, направившись сначала в Израиль, а затем в Москву.

Компании Путько направили исковое заявление в принадлежащий Фридману дом Athlone House в марте прошлого года. Бизнесмен оспорил в Высоком суде факт своего проживания там и вообще юрисдикцию судов над ним, ведь ему запретили въезд в страну. В январе текущего года Высокий суд решил, что временное отсутствие не исключает присутствия для целей определения юрисдикции, и признал вручение надлежащим.

Фридман подал жалобу на это решение. Он настаивал: лицо, лишенное права въезжать в страну и физически проживающее в другом месте, не может пользоваться ее законами и не подчинено юрисдикции ее судов. Апелляционный суд согласился: государство само отказало Фридману в праве находиться в Англии и Уэльсе, поэтому было бы непоследовательно претендовать на юрисдикцию над ним. Для иного вывода недостаточно одного факта, что Фридман сохраняет право собственности на дом, ведь он не может даже ступать туда, указала апелляция.

Это означает, что компаниям Путько нужно получить разрешение от Высокого суда на вручение документов за пределами Великобритании. Суд даст его, только если убедится, что Англия и Уэльс являются надлежащим местом для предъявления иска.