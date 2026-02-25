Володин призвал правительство спасти «Почту России»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что правительство должно взять под контроль ситуацию в "Почте России", не допустить коллапса этой структуры. Такое мнение он высказал в ходе отчета кабмина перед депутатами.

© Российская Газета

Глава кабинета министров Михаил Мишустин пообещал выделить почте средства из бюджета на модернизацию сети.

"Ситуация в "Почте России" критична", - считает Володин. "Низкие заработные платы почтальонов, закрываются почтовые отделения, особенно в малых городах, на селе", - перечислил он проблемы структуры. "Мы считаем, что правительство также этот вопрос должно взять на контроль и постараться сделать все для того, чтобы спасти "Почту России", - сказал Володин и напомнил, что этот вопрос депутаты уже обсуждали с кабмином.

Михаил Мишустин отметил, что серьезными конкурентами для "Почты России" стали "платформизация и возможности, которые технологии дали бизнесу, соединять заказчика товара и услуги с подрядчиком, минуя регуляторов". Но помочь почте в правительстве готовы.