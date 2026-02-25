Герман Греф назвал сумму перечисленных Сбером средств в бюджет

Общая сумма поступлений в бюджет России от группы Сбер по итогам 2025 года превысила 1,3 триллиона рублей. Об этом накануне раскрытия отчетности по МСФО сообщил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

По его словам, по итогам 2025 года группа Сбер заплатила 543,3 миллиарда рублей налога на прибыль. С учетом всех остальных налоговых статей и страховых взносов общая сумма выплат превысила 948 миллиардов рублей.