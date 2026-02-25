Герман Греф назвал сумму перечисленных Сбером средств в бюджет
Общая сумма поступлений в бюджет России от группы Сбер по итогам 2025 года превысила 1,3 триллиона рублей. Об этом накануне раскрытия отчетности по МСФО сообщил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
По его словам, по итогам 2025 года группа Сбер заплатила 543,3 миллиарда рублей налога на прибыль. С учетом всех остальных налоговых статей и страховых взносов общая сумма выплат превысила 948 миллиардов рублей.
«Кроме того, в 2025 году Сбер выплатил акционерам рекордные в своей истории дивиденды в размере 786,9 миллиарда рублей — половина из них пошла в казну государства как основного акционера в лице Министерства финансов. Таким образом, общая сумма поступлений в бюджет страны от группы Сбер за 2025 год превысила 1,3 триллиона рублей», — заявил Герман Греф.