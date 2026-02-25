Лихачев заявил, что санкции Великобритании подтверждают эффективность «Росатома»

Санкции Великобритании против компаний «Росатома» подчёркивают эффективность работы госкорпорации.

Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.

Он прокомментировал введённые ограничения в беседе с журналистами, передаёт РИА Новости.

«Последние санкции Великобритании подчёркивают эффективность работы «Росатома», — сказал Лихачёв.

Ранее глава «Росатома» заявлял, что госкорпорация готова предложить Сербии как российский проект АЭС, так и проект в составе международного консорциума.