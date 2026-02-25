«Газпром нефть» получила лицензию на геологическое изучение участка недр на Ямале

Компания «Газпром нефть» получила лицензию на геологическое изучение Турского участка недр в Ямало-Ненецком автономном округе.

Об этом сообщает «Ямал 1».

Лицензия выдана на пять лет.

По предварительным данным, потенциал участка может достигать 10 млн т нефти.

«Изучение Турского участка позволит нам расширить своё присутствие в южной части ЯНАО. Несколько десятилетий назад наши предшественники уже проводили геологоразведку на этих территориях: по имеющейся информации, ресурсная база может включать ачимовские, юрские и меловые пласты», — заявил генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Иван Петров.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье специалисты Росгеологии открыли крупное месторождение флюорита — плавикового шпата.