Российские банки нарастили закупки оборудования для белых списков

Российские банки резко увеличили закупку специализированного оборудования для попадания в белые списки Минцифры, чтобы их мобильные приложения продолжали работать при ограничениях интернета, пишут «Известия». Альфа-банк, ВТБ и ПСБ уже включены в эти перечни, сообщили в министерстве.

Для включения в белые списки кредитным организациям необходимо выполнить ряд требований ФСБ. Среди них — установка системы оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), которая обеспечивает доступ силовых структур к данным о передаче информации, прежде всего к перепискам клиентов. Кроме того, обязательным условием остается размещение всех вычислительных ресурсов внутри страны, уточнили в Минцифры.

Во втором полугодии 2025 года спрос банков на решения для безопасной передачи данных вырос на 30%, а в январе 2026-го оказался на 35–40% выше, чем годом ранее, сообщили в компании «Кросс технолоджис». Доля банков в запросах на такое оборудование увеличилась с 5% в 2024-м до 20% в 2025 году, добавили в компании. Речь идет не только о СОРМ-комплексах, но и о сопутствующей инфраструктуре — системах хранения данных, шифрования каналов и интеграции с действующими IT-системами, пояснил директор по противодействию мошенничеству компании «Информзащита» Павел Коваленко.

Процесс остается дорогим и технологически непростым, отметил гендиректор «Рубэкап» Андрей Кузнецов. К 2027 году полное внедрение СОРМ для банков обязательно, подчеркнул он. Закон предусматривает санкции для организаторов распространения информации, к которым относятся и кредитные организации. Среди возможных мер — штрафы до 10 млн рублей, отмечает директор департамента корпоративных продаж «Телеком биржи» Дина Фомичева.