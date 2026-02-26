В Coca-Cola Japan высказались о появлении своей продукции в российских магазинах

Японское подразделение компании Coca-Cola заявило, что не возобновляло поставки в РФ, несмотря на появление товаров бренда на полках магазинов в нескольких российских городах. Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Coca-Cola Japan, передает РИА Новости.

Агентство ранее обнаружило в торговых точках продукцию, произведенную в Великобритании, Польше и Японии. В компании напомнили, что The Coca-Cola Company приостановила деятельность в России еще в марте 2022 года, и с тех пор официальные поставки не возобновлялись.

При этом в японском подразделении отметили, что не могут гарантировать запрет на импорт своей продукции третьими странами в рамках действующих законов торговли и конкуренции.

Ранее сообщалось, что, согласно данным Роспатента, американская компания Coca-Cola, базирующаяся в Атланте, штат Джорджия, продлила в России срок действия своего товарного знака на фирменную стеклянную бутылку. Срок действия исключительного права на этот знак истекал в декабре прошлого года. Однако ведомство удовлетворило запрос компании, продлив его до декабря 2035 года, что позволяет Coca-Cola продолжать продавать свою продукцию в России.