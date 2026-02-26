США обратились к частным компаниям с призывом насчет ископаемых Украины

Американские власти агитируют частные компании вкладываться в добычу полезных ископаемых на Украине. Это должно сократить зависимость США от импорта редкоземельных металлов из Китая, с которым у Вашингтона периодически возникают торговые противоречия, передает RT.

© Unsplash

В мае 2025 года США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых, которое предоставляет Вашингтону право приоритетного участия в проектах по освоению месторождений алюминия, графита, нефти и природного газа.

Как следует из январского запроса на госзакупках, американские власти ожидают от бизнеса предложений по стратегии освоения украинских природных ресурсов на ближайшие три года. В документе подчеркивается, что прямой доступ к месторождениям минералов становится для США вопросом национальной безопасности. Предполагается, что управлять ими будут американские горнодобывающие компании, что позволит им закрепиться на Украине и в перспективе получить доступ к другим ресурсам страны.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов в беседе с RT пояснил, что США крайне зависимы от поставок редкоземов из Китая, которые необходимы для производства электроники и современных военных технологий. Если Пекин остановит экспорт, американская оборонная промышленность столкнется с серьезными проблемами.

При этом, по словам эксперта, реальный запуск добычи на Украине сопряжен с огромными рисками. В стране практически разрушена энергоинфраструктура, наблюдается острая нехватка рабочих кадров, а крупнейшие порты заблокированы, что делает вывоз продукции возможным только по железной дороге или автотранспортом. Хазанов назвал нынешние действия США политической игрой с целью «застолбить место на будущее».