Владимир Потанин задумался о покупке маркетплейса

Владелец «Интерроса» Владимир Потанин заявил о том, что у него есть интерес к покупке маркетплейса. Однако исполнение этого желания останавливает отсутствие на рынке предложений о продаже, рассказал миллиардер в интервью Forbes.

Потанин отметил, что надеялся получить «Яндекс маркет» при покупке пакета акций «Яндекса». В то же время, по его словам, этот маркетплейс «не то чтобы очень здорово развивался».

Также он рассказал о попытках приобрести «Авито» и HeadHunter.

«С ними не получилось по разным причинам. HeadHunter — потому что нас сняли с пробега, мы считаем, что из-за санкций. Если кто и знал заранее, что мы будем санкционными, это продавцы HeadHunter. С «Авито» была очень серьезная конкуренция, и те индикативные ценники, которые готовы заплатить другие участники, включая, кстати, «Яндекс», не совпали с нашими. Мы столько заплатить были не готовы», — пояснил Потанин.

В феврале 2024 года нидерландская компания Yandex N.V. (ныне — Nebius Group) объявила о заключении соглашения о продаже всех бизнесов группы компаний «Яндекс» в России и на «некоторых международных рынках» консорциуму частных инвесторов, которые будут владеть активами через ЗПИФ «Консорциум. Первый». Сумма сделки составила 475 млрд рублей (сюда входят как наличные, так и акции).

ЗПИФ «Консорциум. Первый» стал ключевым владельцем российского «Яндекса» в мае 2024 года после реструктуризации, в результате которой бизнес компании был разделён на российскую и международную части.

В мае 2025 года компания «Каталитик пипл», контрольная доля в которой принадлежит «Т-технологиям», а остальные 49,99% — «Интерросу» — стала единственным владельцем юрлица «Меридиан-сервис», входившего в инвестконсорциум по выкупу российских активов «Яндекса».

В интервью Forbes Потанин сказал, что мог «пролететь» и не получить удовольствие от покупки.