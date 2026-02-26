Финансовые результаты Сбера Силуанов назвал результатом взвешенной стратегии группы
Сбер выступает надежной опорой для людей и бизнеса, внедряя технологии, которые делают взаимодействие с финансовой инфраструктурой более удобным и безопасным.
Об этом министр финансов Антон Силуанов заявил журналистам по итогам раскрытия отчетности Сбера за 2025 год по МСФО.
«Высокая эффективность банка подтверждается и его финансовыми результатами. Сбер вносит значительный вклад в формирование доходной части федерального бюджета. В 2025 году банк выплатил рекордные в своей истории дивиденды в размере 786,9 миллиарда рублей. Половина этой суммы направлена в казну государства, что создало весомый ресурс для финансирования приоритетных государственных программ. Такая финансовая отдача служит важным фактором укрепления бюджетной устойчивости и развития экономики в целом. Сильные результаты Группы Сбер отражают взвешенную стратегию управления и продуманную бизнес-модель», — отметил министр.