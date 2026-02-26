В Сбере назвали одним из приоритетов инициативы в сфере устойчивого развития

В рамках реализации экологических и климатических инициатив Банк утвердил Программу энергосбережения до 2030 года, которая позволит сократить выбросы парниковых газов на более чем 117 тысяч тонн CO₂. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В банке уточнили, что по итогам отчетности за четвертый квартал и весь 2025 год одними из ключевых направлений работы Сбера в повестке устойчивого развития стали минимизация собственного воздействия и масштабирование социальных инициатив.

Добиться сокращения выбросов парниковых газов, как рассказал Ведяхин, банк планирует благодаря широкому применению ИИ, включая AI-агентов, а также цифровизации объектов и их интеграции в систему мониторинга и управления недвижимостью «Смарт-диспетчер недвижимости».

Кроме того, компания-застройщик СберСити «Рубелево-Архангельское» первая в строительном секторе страны ввела в оборот углеродные единицы.

«Сегодня важно понимать, что устойчивость означает интеграцию всех аспектов деятельности компании: экологического, экономического и социального. Речь идет не о фрагментации усилий, а о комплексном подходе, охватывающем разные стороны жизни общества», — подчеркнул Ведяхин.

По его словам, поддерживая экопроекты и социальное предпринимательство, а также обеспечивая доступ к качественному образованию, Сбер создает инфраструктуру для заботы об обществе и окружающей среде, помогает людям реализовать свой потенциал, а бизнесу — становиться более ответственным.

Также Сбербанк продолжает поддерживать социальных предпринимателей, количество таких клиентов уже достигло 400 тысяч. Ведущим направлением взаимодействия с ними, рассказали в банке, выступает повышение финансовой и цифровой грамотности, а также обучение с целью роста эффективности их бизнеса.

Кроме того, в Сбере назвали важным направлением повестки развитие программ благотворительности. За 10 лет работы благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» его программы охватили 10 млн детей и 22 млн родителей по всей стране.

Ранее сообщалось, что в прошлом году фонд объявил о масштабировании программы социального партнерства «Одним сердцем», направленной на развитие стратегических социальных инвестиций и партнерства с бизнесом в интересах устойчивого социально-экономического развития регионов.