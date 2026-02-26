СМИ: США замедляют продажу активов «Лукойла» для давления

США замедлили продажу международных активов «Лукойла», чтобы усилить позиции в переговорах по Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомые с ходом консультаций.

Управление по контролю за иностранными активами минфина США уже продлило срок заключения сделки с 28 февраля до 1 апреля. Трое собеседников Reuters рассказали, что на встречах в Женеве, Абу-Даби и Майами обсуждалась возможная отмена американских санкций в отношении «Роснефти» и «Лукойла».

Американский чиновник пояснил агентству, что продление дедлайна должно способствовать продолжению переговоров и достижению соглашения, которое соответствует курсу президента Дональда Трампа на лишение России доходов, используемых для ведения военных действий, и содействие мирному урегулированию.

Он также уточнил, что при продаже активов «Лукойла» не получит аванс, а вырученные средства будут заморожены на счетах в юрисдикции США, передает «Радиоточка НСН».