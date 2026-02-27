Сооснователь «Яндекса» отказался от российского гражданства

Бизнесмен и сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож отказался от гражданства России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

Согласно информации издания, Волож получил подтверждение о том, что он больше не является гражданином России. Напомним, что с началом СВО бизнесмен попал под санкции Евросоюза, после чего покинул российскую компанию. После отказа от гражданства РФ у Воложа остался израильский паспорт.

Как рассказал собеседник издания, сейчас Волож планирует сосредоточиться на развитии своей голландской компании Nebius Group NV. Ранее эта компания являлась материнской для «Яндекса», но в 2024 году ее российские и международные активы были разделены. Сейчас ее рыночная капитализация достигла около 25 миллиардов долларов. При этом, семья Воложа контролирует около 13% компании.

Ранее Волож сравнил отъезд из России с исходом из Египта.