Зарубежные продавцы отобрали покупателей на российских маркетплейсах

Зарубежные продавцы предлагают товары по стоимости ниже, а маркетплейсы не спешат помогать российским участникам рынка, заявил НСН Алексей Кременсков.

© nsn.fm

Зарубежные продавцы все чаще заходят на российские маркетплейсы, забирая покупателей у российских компаний, потребители получают более низкие цены, но вынуждены ждать товар неделями, заявил НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.

В 2025 году в онлайн-торговле впервые снизилось количество активных продавцов. Предпринимателям мешают развиваться сразу несколько факторов — рост комиссий платформ, необходимость предоставлять скидки на свои товары на онлайн-площадках, а также конкурентное преимущество — прежде всего в цене — зарубежных продавцов перед российскими предпринимателями, пишет «Коммерсант». Кременсков назвал проблему «ощутимой».

«Есть такая проблема, она очень ощутима. Если сейчас зайти на платформу и искать товары, все чаще можно увидеть, что доставка будет указана через две-три недели, месяц, а не сегодня-завтра. Все больше товаров идут из других стран. Зарубежные продавцы предлагают товары по стоимости ниже наших. Нужно искать какой-то способ оптимизировать стоимость, либо платформы должны осознать важность российских продавцов. Свободных ниш уже нет никаких, сейчас чаще всего покупают бытовые товары и одежду. Мебель тоже очень хорошо конкурирует, наши производители мебели сейчас в топе продаж. Продавцам стоит обратить на это внимание, выбрать другие товары, расширить ассортимент, привлечь покупателей», - рассказал он.

Он также объяснил, почему продавцам невыгодно открывать свой онлайн-магазин.

«Сейчас есть сервисы, которые предлагают буквально в два клика организовать свой онлайн-магазин, интегрировать товары. Можно создать магазин на базе специальных конструктов, магазин можно создать даже за 10 тысяч рублей. Магазин создать легко, но поддерживать и продвигать его значительно сложнее, так как реклама очень дорого будет стоить», - объяснил собеседник НСН.

Российские продавцы могут выиграть из-за введения НДС на импортные товары, реализуемые на онлайн-площадках, если не завысят цены на свой товар. Об этом НСН рассказал президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.