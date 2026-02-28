Henkel зарегистрировал в России четыре товарных знака

Производящий бытовую химию, косметические и строительные товары концерн Henkel зарегистрировал четыре товарных знака в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспатент.

© nsn.fm

Ведомство получило соответствующие заявления от компании «Хенкель АГ унд Ко» в апреле 2025 года. Решения о регистрации приняли в феврале.

Так, концерн зарегистрировал бренд Metylan, под которым сможет продавать в том числе клеи для самостоятельного и промышленного пользования, смолы, шпатлевки, краски, политуры, лаки и растворители. Под товарным знаком Makroflex компания будет реализовывать каучук, резину, асфальт, гибкие неметаллические трубы и стройматериалы. Под брендом Pritt концерн может запустить продажу клейких лент, пластмасс, глины для лепки. Кроме того, зарегистрирован товарный знак Aquence для отбеливателей, красок, составов для покрытия металлов.

