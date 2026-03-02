Маркетплейсы обогнали банки на рынке МФО

Микрофинансовые «дочки» маркетплейсов стали бенефициарами ужесточени я денежно-кредитной политики и макропруденцильного регулирования, следует из данных «Эксперт РА» (есть в распоряжении Frank Media).

Пока объем банковских портфелей в сегменте потребительского кредитования планомерно снижался (по итогам трех кварталов 2025 года — падение на 9%) с первого полугодия 2024 года, портфели МФО росли двузначными темпами (+23%). Однако несмотря на то, что банки традиционно были сильны на рынке МФО, спрос перераспределился не только в пользу их дочерних компаний.

Рынком правят банки и маркетплейсы

Наибольший рост портфелей наблюдался у МФО, принадлежащих маркетплейсам. Аналитики «Эксперт РА» связывают это с простотой получения микрозаймов на таких платформах и с органичным ростом их клиентской базы. Клиентами таких МФО становятся как продавцы, так и их покупатели.

Пока жизнь банковских МФО поддерживает трафик из «материнских» структур, а МФО при маркетплейсах завоевали свое место благодаря удобству пользовательского опыта, обычным игрокам приходится непросто.

«Рыночные МФО сталкиваются со стагнацией бизнеса, обусловленной одновременно регуляторными ограничениями, ростом операционных расходов (на привлечение клиентов, работу с просроченной задолженностью и ИТ-инфраструктуру) и увеличением стоимости фондирования из-за высокой ключевой ставки», — говорится в обзоре «Эксперт РА».

Заемщики пошли в ломбард

Помимо МФО, свои портфели нарастили ломбарды (+30%), чему способствовали переток части «отказников» из банков и МФО и рост цен на золото, повышающий привлекательность металла как залога. Кроме того, в условиях удорожания металла ломбарды могли сдерживать рост процентных ставок для клиентов, и тем самым повышать для них свою привлекательность.

По прогнозам «Эксперт РА», в 2026 году рынок потребительского кредитования будет расти за счет смягчение денежно-кредитной политики и возвращения на рынок отложенного спроса.

«Эксперт РА» настроен умеренно-позитивно в отношении банковского портфеля необеспеченного потребкредитования, ожидая, что по итогам 2026 года он прибавит 7%. Рост портфелей МФО и ломбардов хоть и сократится по сравнению с прошлыми значениями, все равно останется куда заметнее, чем в случае с банками — 15% и 20% по итогам года соответственно.