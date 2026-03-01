Начали действовать новые правила продажи БАД

С 1 марта 2026 года вступили в силу важные изменения для всего рынка биологически активных добавок. Расширен перечень товаров, которые нужно маркировать, а также вводится тотальная проверка документов на этапе ввода продукции в оборот. Изменения, которые должны усилить контроль продажи БАД через маркетплейсы, более чем своевременны: согласно опросам, рынок фиксирует смену потребительских привычек - россияне все чаще покупают БАДы онлайн.

Что конкретно меняется с 1 марта

Новые категории под маркировкой. Теперь обязательной маркировке подлежат жиры из печени рыб (включая популярный рыбий жир), а также ферменты и ферментные препараты, используемые в производстве БАД.Сроки для остатков. Продукцию со сроком годности до трех лет, выпущенную без маркировки, нужно промаркировать до 31 августа 2026 года. Для товаров с более длительным сроком хранения и для новых категорий крайний срок - 31 августа 2027 года.

Жесткий контроль документов. При вводе товара в оборот система теперь будет автоматически сверяться с Единым реестром свидетельств о госрегистрации (СГР). Если свидетельство на товар имеет статус, отличный от "действует", система маркировки просто заблокирует покупку, не дав провести продукцию через кассу до исправления данных.Проверка бизнеса. Усиливается и контроль за производителями и поставщиками БАД. Регистрация в системе и вывод товаров на рынок теперь требуют наличия действующего уведомления о начале предпринимательской деятельности и точного указания адреса торговой точки.

"Новые требования - не ужесточение ради ужесточения, а логичное развитие системы, которая уже доказала свою эффективность, - комментирует Любовь Андреева, руководитель направления БАД ЦРПТ. - Расширение перечня маркируемых БАД и интеграция с реестром СГР на этапе ввода в оборот защищают добросовестный бизнес от нелегальных конкурентов и дают потребителю гарантию, что продукт безопасен и легален".

Кто и где покупает БАДы

Прошлый год кардинально изменил структуру продаж биоактивных добавок. Аптеки пока сохраняют лидерство (общие продажи - 279 млрд рублей), но онлайн торговля показала стремительный рост.

Офлайн-аптеки: люди потратили 207 млрд рублей.Маркетплейсы: продажи взлетели до 55 млрд рублей. Это уже почти пятая часть всего рынка. Здесь купили 63 миллиона упаковок.